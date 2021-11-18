Каждый второй россиянин поддерживает выдачу QR-кода всем, у кого есть достаточный уровень антител

Правительство России уже обсуждает такой вариант профилактики коронавируса



Каждый второй россиянин считает, что выдавать QR-коды нужно не только вакцинированным, но и тем, кто переболел и/или имеет достаточный уровень антител к COVID-19, сообщает результаты своего опроса портал



В Госдуму передан законопроект, согласно которому посещать общественные места и пользоваться некоторыми видами общественного транспорта можно будет лишь при предъявлении QR-кода. Сегодня QR-код могут получить только те, кто вакцинирован, официально переболел коронавирусом не более полугода назад или получил отрицательный результат ПЦР-теста не более 72 часов назад.



Однако, по мнению 51% россиян, выдавать QR-коды нужно и непривитым, если они обладают достаточным уровнем антител к COVID-19. Свою позицию респонденты аргументируют безопасностью таких людей для окружающих: считается, в ближайшее время они уже не заболеют и не будут распространять инфекцию. Напротив, с точки зрения каждого пятого (20%), QR-коды не следует выдавать тем, кто не вакцинировался и переболел неофициально. «Нет точных данных, каким именно должен быть уровень антител, чтобы не заразиться»; «Открывается широкое поле для коррупции», - объясняют респонденты. Затруднились ответить 29% опрошенных: «Это медикам виднее».



Сторонников смягчения условий для получения QR-кодов немало и среди вакцинированных (48%), но чаще всего за это выступают те, кто не делал прививку от коронавируса (59%). Противников выдачи «электронного пропуска» невакцинированным больше всего мужчин (23% против 16% среди женщин), опрошенных старше 45 лет и привитых от ковида (по 22%).



Кстати, чаще всего ввод QR-кодов одобряют на массовых мероприятиях, реже всего — в непродовольственных магазинах, но 4 из 10 россиян против любых QR-кодов, говорится в другом релизе Superjob.



42% россиян против введения QR-кодов в каких бы то ни было заведениях и общественных местах, а 36% респондентов одобряют введение QR-кодов для посетителей массовых мероприятий. Еще 28% положительно восприняли идею ввода QR-кодов в самолетах, 26% — в поездах. Каждый четвертый — за введение подобных «электронных пропусков» в кафе и рестораны. Посещение учреждений культуры по QR-коду одобряют 23% россиян, 16% не против введения системы QR-кодов в непродовольственных магазинах.



Противников QR-кодов больше всего среди непривитых от коронавируса россиян (70%). Им SuperJob задал вопрос, ради посещения каких из перечисленных в законопроекте учреждений и мест они все же готовы изменить свою позицию.



Введение QR-кодов в местах проведения массовых мероприятий может подвигнуть вакцинироваться 5% антипрививочников. Еще столько же сделают прививку ради перелетов (5%), а 3% готовы привиться из-за введения QR-кодов в поездах. По 2% респондентов сделают прививку ради возможности посещения заведений общественного питания и учреждений культуры, 1% готов привиться ради покупок в непродовольственных магазинах. Каждый десятый еще не вакцинированный от COVID-19 россиянин планирует сделать прививку в любом случае. Большинство же антипрививочников не хотят вакцинироваться от коронавируса в любом случае.



Стоит отметить, что по сообщениям федеральных СМИ, правительство России уже обсуждает вопрос введения QR-кодов по уровню антител.





Фото: pixabay.com



Каждый второй россиянин считает, что выдавать QR-коды нужно не только вакцинированным, но и тем, кто переболел и/или имеет достаточный уровень антител к COVID-19, сообщает результаты своего опроса портал Superjob В Госдуму передан законопроект, согласно которому посещать общественные места и пользоваться некоторыми видами общественного транспорта можно будет лишь при предъявлении QR-кода. Сегодня QR-код могут получить только те, кто вакцинирован, официально переболел коронавирусом не более полугода назад или получил отрицательный результат ПЦР-теста не более 72 часов назад.Однако, по мнению 51% россиян, выдавать QR-коды нужно и непривитым, если они обладают достаточным уровнем антител к COVID-19. Свою позицию респонденты аргументируют безопасностью таких людей для окружающих: считается, в ближайшее время они уже не заболеют и не будут распространять инфекцию. Напротив, с точки зрения каждого пятого (20%), QR-коды не следует выдавать тем, кто не вакцинировался и переболел неофициально. «Нет точных данных, каким именно должен быть уровень антител, чтобы не заразиться»; «Открывается широкое поле для коррупции», - объясняют респонденты. Затруднились ответить 29% опрошенных: «Это медикам виднее».Сторонников смягчения условий для получения QR-кодов немало и среди вакцинированных (48%), но чаще всего за это выступают те, кто не делал прививку от коронавируса (59%). Противников выдачи «электронного пропуска» невакцинированным больше всего мужчин (23% против 16% среди женщин), опрошенных старше 45 лет и привитых от ковида (по 22%).Кстати, чаще всего ввод QR-кодов одобряют на массовых мероприятиях, реже всего — в непродовольственных магазинах, но 4 из 10 россиян против любых QR-кодов, говорится в другом релизе Superjob.42% россиян против введения QR-кодов в каких бы то ни было заведениях и общественных местах, а 36% респондентов одобряют введение QR-кодов для посетителей массовых мероприятий. Еще 28% положительно восприняли идею ввода QR-кодов в самолетах, 26% — в поездах. Каждый четвертый — за введение подобных «электронных пропусков» в кафе и рестораны. Посещение учреждений культуры по QR-коду одобряют 23% россиян, 16% не против введения системы QR-кодов в непродовольственных магазинах.Противников QR-кодов больше всего среди непривитых от коронавируса россиян (70%). Им SuperJob задал вопрос, ради посещения каких из перечисленных в законопроекте учреждений и мест они все же готовы изменить свою позицию.Введение QR-кодов в местах проведения массовых мероприятий может подвигнуть вакцинироваться 5% антипрививочников. Еще столько же сделают прививку ради перелетов (5%), а 3% готовы привиться из-за введения QR-кодов в поездах. По 2% респондентов сделают прививку ради возможности посещения заведений общественного питания и учреждений культуры, 1% готов привиться ради покупок в непродовольственных магазинах. Каждый десятый еще не вакцинированный от COVID-19 россиянин планирует сделать прививку в любом случае. Большинство же антипрививочников не хотят вакцинироваться от коронавируса в любом случае.Стоит отметить, что по сообщениям федеральных СМИ, правительство России уже обсуждает вопрос введения QR-кодов по уровню антител.Фото: pixabay.com

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