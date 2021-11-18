В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

По южной половине республики ожидается снегопад и усиление ветра



По данным Бурятского ЦГМС, 20 ноября по южной половине республики и Прибайкалью местами снегопад, усиление ветра до 20 м/с. На дорогах гололедица, снежные накаты, местами заносы.



В Улан-Удэ утром и днем снег. Ветер восточный, днем с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -14,-16, днем -6,-8.



Фото: pixabay.com



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