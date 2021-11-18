Высокая безработица в Бурятии привлекла внимание Генпрокуратуры

Более 40 тысяч жителей республики нуждаются в трудоустройстве





По сведениям Росстата, за 9 месяцев этого года уровень безработицы в Дальневосточном федеральном округе снизился с 6,6% до 5,6% и достиг наименьшего значения за последние годы. Однако не во всех регионах ДФО все гладко. Так, неблагоприятная ситуация в сфере занятости складывается в Бурятии, где уровень безработицы составил 9,4%, в трудоустройстве нуждаются более 40 тыс. человек, Забайкальском крае – 9,1% (47,6 тыс. чел.), Республике Саха (Якутия) – 6,6 % (32,9 тыс. чел.). На их долю приходится более половины всех безработных в округе, сообщили в Управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО.

«Высокий уровень безработицы и неформальной занятости является одним из негативных факторов, влияющих на рост социальной напряженности в дальневосточных регионах и миграцию населения, - отмечают в надзорном ведомстве.С работодателями тоже есть проблемы.«Для уклонения от уплаты налогов, страховых, пенсионных и других платежей работодатели практикуют нелегальное трудоустройство, что негативно сказывается на благосостоянии работников. Так, в этом году прокуратурой в округе выявлено более 450 работодателей, уклонявшихся от оформления трудовых отношений, которые по результатам проверок заключили трудовые договоры с 1,2 тыс. работниками (в том числе с 308 работниками – в Забайкалье, 391 – в Бурятии)», - сообщает Генпрокуратура.Распространены факты принятия работодателями незаконных решений о сокращении работников, несоблюдения процедуры увольнения и неоформления трудовых отношений.По фактам махинаций с получением пособий по безработице и субсидий на содействие занятости по инициативе прокуратуры в округе возбуждено 240 уголовных дел. В Забайкальском крае выявлено свыше 80 случаев получения гражданами пособий по безработице при наличии официального трудоустройства. По фактам мошенничества при получении выплат на данный момент возбуждено 60 уголовных дел, в суды направлены иски о взыскании незаконно полученного пособия. 63 уголовных дела по аналогичным фактам расследуется в Бурятии.В целом прокурорами в округе выявлено более 3 тысяч нарушений законодательства о занятости. По актам прокурорского реагирования 647 виновных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»