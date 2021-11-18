Бурятия обрела официальные границы с Иркутской областью, Забайкальским краем и Тувой

Сведения о трех границах между регионами внесены в Единый государственный реестр недвижимости



В Единый государственный реестр недвижимости на 1 ноября внесены сведения о трех границах между регионами: Бурятией и Иркутской областью, Бурятией и Забайкальским краем, Бурятией и Тувой, сообщила Кадастровая палата по Бурятии.



За аналогичный период ведомство внесло 571 сведение о границах населенных пунктов, а также 284 сведения о границах муниципальных образований.



Напомним, в Бурятии реализуется дорожная карта по внедрению целевой модели «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества». Целевая модель определяет приоритетные направления развития инвестиционной привлекательности в регионах России в учетно-регистрационной сфере. Реализация дорожной карты по внедрению этой целевой модели производится в несколько этапов.



Фото: sad.obr03.ru





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