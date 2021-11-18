В Улан-Удэ прошла премьера этно-рок-оперы «Бальжан хатан»

Впервые на одной сцене встретились академический хор, бурятские народные инструменты и рок-группа



Современная, яркая, самобытная - такой предстала перед зрителями этно рок-опера «Бальжан хатан». Ее премьера прошла 17 ноября в центре «Феникс» и была посвящена 100-летию Республики Бурятия, сообщили в минкультуры региона.



Художественный руководитель проекта Олег Юмов отметил, что уже занимался постановкой мюзиклов в Монголии и давно хотел сделать такой спектакль в Улан-Удэ. «Это история, которая отзовется в сердце каждого зрителя. Она о женщине, которая ставит интересы народа выше, чем личные», - говорит Олег Юмов.



Автор сценария - Надежда Мунконова, хормейстер оперы - Александр Саможапов, балетмейстер - Дарья Русина.



В основе оперы лежит бурятская легенда о княгине Бальжан хатан - предводительнице хори-бурят, которую на поэтический лад переложил Сергей Бахлаев. Главную роль княгини Бальжан исполнила артистка Бурятского драматического театра Арюна Цыденова.



В постановке приняли участие более 60 артистов из разных театров города – Бурятской драмы, Оперного, Бурятской филармонии, «Ульгэра», а также - студенты ВСГАКИ, Колледжа искусств им. Чайковского и артисты эстрады.



Сарантуя Жалцанова, композитор оперы, вдохновлялась классикой рок-музыки: Led Zeppelin, Deep Purple, Rammstein. На одной сцене встретились академический хор, бурятские народные и рок-инструменты. Такой синтез стал необычным, но интересным испытанием для всех музыкантов.



Постановка прошла при поддержке министерства культуры России и Бурятии.



Фото: minkultrb.ru



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