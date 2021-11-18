Улан-удэнцы возмущены бездействием мэрии по чистке дорог

Горожане не видят на улицах коммунальной техники
Жители Улан-Удэ в соцсетях выражают недовольство бездействием мэрии по очистке городских улиц от выпавшего снега. С момента окончания снегопада прошло уже два дня, однако многие дороги столицы Бурятии остаются неубранными.
«А можно пост про то, как наши дороги в ужасном состоянии после первого снега. Когда это приведется в порядок? Или горожанам ждать весны?», - возмущаются горожане в паблике «Весь Улан-Удэ».
«Это вообще ужас. Снег уже сутки не идёт. А дороги как были не убраны так и не убираются». «Было уже такое в 17-м или 18-м году. Дороги вообще не чистили. Ездили по ледовым колдобинам и снеговым накатам. Так что не впервой такое наблюдать и терпеть. Позорники, хоть бы центральные улицы почистили». «Наверное, также как и с полынью, будем ждать до конца сезона». «Да не только ездить, через пешеходный переход также идём по пупурышкам», - пишут разгневанные комментаторы.
О том, что в городе не чистят дороги, корреспондент «Номер один» убедился, проезжая до работы и обратно. При этом речь идет не о каких-то переулках, а об основных магистралях, таких как улицы Ключевская и Терешковой. При этом никакой коммунальной техники замечено не было.
Отметим, сразу после снегопада администрация Улан-Удэ отчиталась, что «работа по уборке снега идет в усиленном режиме».
«С 22 часов вечера 16 ноября дороги и тротуары от снега начали чистить тракторами-щетками. Посыпка дорог в первую очередь велась и идет на перекрестках, остановках и подъемах. На 6 утра на дороги города высыпано 700 тонн песка. Всего задействовано 40 единиц техники, в том числе 14 пескоразбрасывающих машин, 10 самосвалов, 6 тракторов-щёток, 4 грейдера, 3 фронтальных погрузчика, бобкэты и т.д.», - сообщалось утром 17 ноября.
Однако сегодня городские власти хранят молчание и не комментируют, с чем связана отвратительная работа коммунальных служб. По неофициальной информации, проблемы с чисткой городских улиц могут быть связаны с нехваткой работников в Комбинате по благоустройству.
Напомним, в октябре городские власти отрапортовали о готовности коммунальной техники к зиме, устроив своеобразный парад на площади Советов. Почему ее не видно на улицах города после снегопадов, остается загадкой.
Фото: мэрия Улан-Удэ, «Весь Улан-Удэ»
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