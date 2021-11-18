Улан-удэнцы возмущены бездействием мэрии по чистке дорог

Горожане не видят на улицах коммунальной техники





Жители Улан-Удэ в соцсетях выражают недовольство бездействием мэрии по очистке городских улиц от выпавшего снега. С момента окончания снегопада прошло уже два дня, однако многие дороги столицы Бурятии остаются неубранными.

«А можно пост про то, как наши дороги в ужасном состоянии после первого снега. Когда это приведется в порядок? Или горожанам ждать весны?», - возмущаются горожане в паблике «Весь Улан-Удэ».



