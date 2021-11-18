Бурятия стала пилотным регионом по оснащению «тревожными» кнопками трамваев

В Улан-Удэ кнопками экстренного вызова уже оборудовано 15 вагонов





В рамках пилотного проекта по обеспечению безопасности на общественном транспорте и защиты пассажиров от противоправных действий Росгвардия начала установку «тревожных кнопок» в трамваях. Первым регионом, где реализуется эта программа, стала Бурятия, сообщила пресс-служба Росгвардии.



Муниципальное унитарное предприятие «Управление трамвая» и управление вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии заключили договор о предупреждении и пресечении противоправных действий с помощью экстренного выезда наряда Росгвардии на место срабатывания. На первом этапе кнопками экстренного вызова оборудовано 15 вагонов, в дальнейшем планируется подключить на пульт вневедомственной охраны весь трамвайный парк в Улан-Удэ.



Следует отметить, что тревожная кнопка устанавливается только в кабине водителя. Одним нажатием на нее в случае экстренной ситуации вагоновожатый направляет сигнал на пульт централизованного наблюдения, после чего на место происшествия незамедлительно прибывает ближайший наряд вневедомственной охраны.



«Кнопки экстренного вызова подключаются к навигационному оборудованию ГЛОНАСС или GPS, и наряд Росгвардии оперативно примет меры к пресечению каких-либо противоправных действий в салонах пассажирского транспорта, что позволит обезопасить жизнь и здоровье пассажиров и работников, а также имущество муниципального предприятия», – отметил представитель управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Бурятия подполковник полиции Андрей Андреев.



Фото: rosguard.gov.ru



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