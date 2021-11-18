Привитым и переболевшим россиянам разрешен въезд в Монголию без карантина, но с ПЦР-тестом

Для въезда в страну сухопутным путем нужно получить разрешение оперштаба Чрезвычайной комиссии Монголии



Граждане РФ могут прибывать в Монголию авиатранспортом без соблюдения карантина, в случае если они полностью вакцинированы от коронавируса или переболели COVID-19 в течение последних четырех месяцев. При этом на границе необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 и сдать еще один тест на погранпункте, сообщило



«На сегодняшний день граждане России, которые имеют полную дозу вакцинации против коронавируса, по истечении 14 дней после последней дозы или переболевшие коронавирусной инфекцией в течение последних 4-х месяцев при наличии соответствующего сертификата о вакцинации или справки об излечении, въезжают в Монголию без карантина. <...> Гражданам, которые не прошли полную вакцинацию или не переболели коронавирусной инфекцией, независимо от гражданства, надлежит пройти 14-дневный домашний карантин. Все граждане, приезжающие в Монголию, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сданный за 72 часа до пересечения границы, и сдают дополнительный ПЦР-тест на пограничном пункте Монголии. Детям до 5 лет ПЦР- тест на пограничном пункте необязателен», - разъяснили в посольстве.



Россияне могут находиться в Монголии без визы до 30 дней, напомнили в диппредставительстве.



В то же время для въезда в эту страну сухопутным путем нужно будет предварительно получить разрешение оперативного штаба Чрезвычайной комиссии Монголии по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для этого приглашающая сторона должна обратиться в монгольский оперштаб или в посольство Монголии в Российской Федерации.

Как отметили в посольстве, изменения в данные правила въезда пока не планируются.







Фото: pixabay.com Граждане РФ могут прибывать в Монголию авиатранспортом без соблюдения карантина, в случае если они полностью вакцинированы от коронавируса или переболели COVID-19 в течение последних четырех месяцев. При этом на границе необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 и сдать еще один тест на погранпункте, сообщило ТАСС посольство Монголии в Москве.«На сегодняшний день граждане России, которые имеют полную дозу вакцинации против коронавируса, по истечении 14 дней после последней дозы или переболевшие коронавирусной инфекцией в течение последних 4-х месяцев при наличии соответствующего сертификата о вакцинации или справки об излечении, въезжают в Монголию без карантина. <...> Гражданам, которые не прошли полную вакцинацию или не переболели коронавирусной инфекцией, независимо от гражданства, надлежит пройти 14-дневный домашний карантин. Все граждане, приезжающие в Монголию, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сданный за 72 часа до пересечения границы, и сдают дополнительный ПЦР-тест на пограничном пункте Монголии. Детям до 5 лет ПЦР- тест на пограничном пункте необязателен», - разъяснили в посольстве.Россияне могут находиться в Монголии без визы до 30 дней, напомнили в диппредставительстве.В то же время для въезда в эту страну сухопутным путем нужно будет предварительно получить разрешение оперативного штаба Чрезвычайной комиссии Монголии по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для этого приглашающая сторона должна обратиться в монгольский оперштаб или в посольство Монголии в Российской Федерации.Как отметили в посольстве, изменения в данные правила въезда пока не планируются. Напомним , во вторник в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что РФ с 1 декабря возобновит авиасообщение с Монголией. В монгольскую столицу Улан-Батор можно будет летать три раза в неделю из Москвы, по одному разу - из Улан-Удэ, Красноярска и Иркутска.Фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.