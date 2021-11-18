В пригородном поселке Улан-Удэ прошел «собачий» рейд

18 ноября в мкрн. Дивизионный состоялся массовый рейд по отлову безнадзорных животных. Сотрудники комитета городского хозяйства, управления административного контроля, администрации Советского района и городской станции по борьбе с болезнями животных, добровольная народная дружина и участковые отдела полиции №1 провели профилактические акции по регистрации, вакцинированию домашних животных, а также проверили весь жилмассив на самовыгул хозяйских собак и провели отлов безнадзорных животных.

Прививка для друзей человека

Возле Дома культуры им. А.П. Вагжанова с 9.00 до 17.00 работал мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где можно было бесплатно вакцинировать своего питомца, а за 150 руб зарегистрировать и получить жетон. Также по заявкам местных жителей к ним на дом выезжала мобильная группа для вакцинирования.

- Наша задача – это вакцинация и регистрация собак, которые еще не привиты и не зарегистрированы. Сейчас проводится профилактический рейд, по аналогии с тем рейдом, который мы проводили в мкр. Забайкальский. Пока только один человек подошёл, он регистрирует своих собак, в дальнейшем на место будет выезжать ветврач и вакцинировать собак. Оперативный штаб принимает заявки от населения на вакцинацию, работают две мобильных группы по вакцинации. Регистрация проводится возле Дома культуры. Владельцу собаки выдается ветпаспорт и свидетельство о регистрации собаки. Вакцинация против бешенства бесплатная, - рассказал сегодня утром ветеринарный врач городской станции по борьбе с болезнями животных Алексей Орешкин.





Один из вызовов, на который отправилась мобильная бригада, был с первого участка ст. Дивизионной, ул. Акмолинская. Житель многоквартирного дома Сергей вызывал бригаду на дом – идти до Дома культуры далеко и ветеринары сами выехали к мужчине. Приездом врачей для животных воспользовался сосед Сергея, который решил привить подросшего щенка.

- У меня пока еще не взрослый пес, но если так надо для общества, пускай будет привитый. Он хоть и маленький, но уже злой, - рассказывает о своем питомце мужчина.

Вакцинация домашних собак для ветеринаров дело привычное. Бывалых мужчин не пугает лай и рычание.

- Зажимайте голову, держите крепко, - командует ветеринарный врач владельцу дворняги среднего размера на цепи.





Мужчина по-хозяйски держит пса, ветеринар подходит сбоку, и в считанные секунды уверенно ставит укол. Присмиревшая собака прячется в будке, а мобильная бригада отправляется дальше.

- В поселке Вагжанова сегодня работают пять служб отлова, восемь мобильных бригад, которые рассредоточились по четырем участкам, также работает передвижная станция и стационарный пункт на площадке возле ДК. Работает оперштаб, у нас десятки заявок от местных жителей на вакцинацию, которые отрабатываются передвижной станцией ветеринарии, - говорит консультант отдела благоустройства КГХ Борис Батуев.

Паспорт – каждому питомцу

Ветеринарный врач Алексей Орешкин отмечает, что работа по вакцинации и паспортизации домашних животных проводится с 2014 года, но количество желающих зарегистрировать питомцев не уменьшается.

- На Дивизионной у многих собаки зарегистрированы, но есть те, кто еще не успел это сделать или завел недавно. Прививка от бешенства ставится ежегодно, ее нужно ставить, чтобы, в первую очередь, обезопасить человека, так как в случае укуса последствия могут быть печальные, - напомнил Алексей Орешкин о пользе вакцинации против бешенства.

Специалисты управления административного контроля в ходе рейда отрабатывали вопрос регистрации животных с их владельцами – проверяли наличие паспорта на животных и жетонов, вели разъяснительную работу.





- Граждане – владельцы собак должны иметь при себе жетоны и регистрационные листы, а также помнить о недопущении самовыгула домашних животных, за который предусмотрена административная ответственность по статье 47.1 КоАП с наложением штрафа от трех до пяти тысяч рублей. Нарушение выгула домашних животных происходит очень просто: иногда бывает подкоп под забором, иногда калитка открыта, и, если собака не на цепи, она может выбежать. Если питомец не зарегистрирован, его владельцу также грозит штраф, - подчеркивает главный специалист управления административного контроля КГХ Алексей Осенков.

Поймать за хвост

Также 18 ноября работали мобильные бригада по отлову безнадзорных собак. О тонкостях работы рассказал отловщик Олег Плюснин.

- Собак ловим сачками, прикармливаем обычно колбасой, либо делаем загон - один отловщик высаживается в начале улицы, другой проезжает в конец улицы. Отловленное животное помещается во временный питомник, там собаки находятся 17 дней. За это время они проходят стерилизацию, вакцинацию и возвращаются обратно, на то место, где были отловлены, но уже с бирками. Чтобы не забыть место, где собака была отловлена, проводится фото и видеофиксация, пишется номер собаки, по нему она возвращается обратно, - говорит отловщик.

Если пойманная собака оказалась агрессивной, она отправляется в питомник в Вознесеновку, где содержится до наступления естественной смерти. В день одна мобильная бригада отлавливает примерно семь собак. Если владелец отловленного животного хочет забрать его из питомника, ему нужно обратиться в администрацию города, оплатить штраф и только после этого он может вернуть собаку.

Олег Плюснин к своей работе привык и животных не боится.

- Собаки кусают нечасто, обычно только от страха, большой агрессии не проявляют. Могут максимум один раз прикусить, - рассказывает парень о своих буднях. Олега, по его словам, кусают достаточно часто.

Всего по итогам рейда в мкр.Дивизионный специалисты обошли 271 двор, раздали 46 требований, составили семь протоколов, провели 49 профилактических бесед, четыре нарушения устранили на месте. Мобильные бригады отлова поймали девять безнадзорных псов. Вакцинировать удалось 10 собак, двух кошек, зарегистрировать 17 собак.

Сотрудники администрации Улан-Удэ призывают всех горожан к ответственному содержанию животных – зарегистрировать, привить своего питомца, а также не отпускать на самовыгул.





Фото: "Номер один"