В Чите задержан высокопоставленный сотрудник регионального УМВД

Начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности подозревается в превышении должностных полномочий



Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Забайкальскому краю, а также - старшего оперуполномоченного по особо важным делам этого же подразделения УМВД.



Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в Следственном управлении.



По данным следствия, высокопоставленный полицейский и его подчиненный, превышая свои должностные полномочия, принуждали руководителя одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия, угрожая в случае неисполнения их требований негативными последствиями.



Оба подозреваемых задержаны следователями СК на 48 часов, в их служебных кабинетах проведены обыски. В ближайшее время следователи предъявят полицейским обвинение, будет решен вопрос об избрании меры пресечения.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: zabaykalye.sledcom.ru/скриншот



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