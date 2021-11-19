В Бурятии директору «Буренки» грозит уголовное дело

Предприятие не полностью выплачивало зарплату работникам



Прокуратура Бурятии и другие правоохранительные органы взялись за ООО «Мухоршибирский молочный комбинат «Буренка».

«На предприятии зарплата выплачивалась не в полном объеме. За июль–сентябрь 2021 года перед 11 работниками образовалась задолженность в сумме 826 тыс. рублей», - рассказали причины интереса к комбинату в надзорном ведомстве.



После представления прокурора долг по зарплате на комбинате был погашен. За неполную выплату зарплаты в установленный срок предприятие и его директор привлечены к административной ответственности. Виновным назначены предупреждение и штраф в 10 тысяч рублей соответственно.



Кроме того, процессуальную проверку по факту выплаты зарплаты не в полном объеме сейчас проводят органы предварительного расследования.



Фото: «Номер один» «На предприятии зарплата выплачивалась не в полном объеме. За июль–сентябрь 2021 года перед 11 работниками образовалась задолженность в сумме 826 тыс. рублей», - рассказали причины интереса к комбинату в надзорном ведомстве.После представления прокурора долг по зарплате на комбинате был погашен. За неполную выплату зарплаты в установленный срок предприятие и его директор привлечены к административной ответственности. Виновным назначены предупреждение и штраф в 10 тысяч рублей соответственно.Кроме того, процессуальную проверку по факту выплаты зарплаты не в полном объеме сейчас проводят органы предварительного расследования.Фото: «Номер один»

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