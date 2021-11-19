В Бурятии полицейские забрали продукты у бизнесмена

Предприниматель пожаловался на правоохранителей в прокуратуру





В прокуратуре Бурятии прошло заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей. Предметом обсуждения стали жалобы бизнесменов на действия властей, в том числе по вопросам ограничения предпринимательской деятельности и административного давления на бизнес.

Так, Северобайкальской межрайонной прокуратурой восстановлены права ООО «Аргишти». В нарушение постановления правительства РФ, предусматривающего продление действия срочных лицензий, сотрудники местного отдела полиции в ходе внеплановой проверки фирмы незаконно изъяли продовольственную продукцию.Прокурор внес представление начальнику отдела, после чего товар бизнесмену вернули. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Предприниматель из Заиграевского района пожаловался на строительство остановки в непосредственной близости от входа в его магазин. Как выяснилось, проектная документация на строительство была составлена с нарушениями. Местные власти скорректировали ее после прокурорского представления. Сейчас нарушенные права бизнесмена восстановлены.«По всем заявлениям предпринимателей обеспечено их рассмотрение, приняты меры прокурорского реагирования», - заверили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»