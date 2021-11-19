В Бурятии коронавирус «пробил» отметку 67 тыс случаев

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито почти 463 тыс человек, завершили вакцинацию 323 400



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 67 204 . Это на 247 случаев больше, чем было в четверг. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 47% (31 375). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 104 человека, за последние сутки – семь (пятеро из них старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 205 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 14 470 человек.



В стационарах получают лечение 1 227 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 985. В отделениях реанимации находится 122 пациентов (из них старше 65 лет – 73), на ИВЛ – 81 пациент (из них старше 65 –51), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 69.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 546 коек: занято – 1 227, свободно – 319 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,3%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4115 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 59 758 (+222) человек, дополнительно сняты с наблюдения 156 человек.



За сутки проведено исследований от 3 337 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 671 964 исследований.



Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 462 903 человека. Завершили вакцинацию 323 400 человек.





Фото: pixabay.com



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