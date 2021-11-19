В Бурятии росгвардейцы изъяли байкальского омуля на сумму более 12 млн рублей

Это итоги второго этапа операции «Путина-2021», проводимой с августа по ноябрь



В Бурятии республиканское управление Росгвардии подвело итоги второго этапа комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2021», проводимого с августа по ноябрь.



Совместными усилиями сотрудников сил специального назначения Росгвардии, представителей Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и сотрудников МВД задержаны более 40 граждан, подозреваемых в нарушении запрета на вылов байкальского омуля. Из незаконного оборота изъяты рыболовные снасти, 17 лодок, сети длиной более 800 метров и свыше 1600 хвостов нерестового омуля общим весом 714 килограммов.



Для осуществления патрулирования на реке Селенга и в акватории озера Байкал были задействованы два скоростных катера Росгвардии, оборудованные тепловизорами и приборами ночного видения. Эти приборы позволяют обнаружить в ночное время плавсредства в диапазоне до 30 километров для оперативного задержания нарушителей.



По всем выявленным фактам браконьерства органами следствия возбуждены уголовные и административные дела за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов.



Кроме того, силовыми ведомствами проводились рейды по пресечению незаконной торговли рыбой в Улан-Удэ и прилегающих к Байкалу районах республики.



Фото: Росгвардия



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