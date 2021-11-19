Под Улан-Удэ столкнулись ГАЗ и Субару

В результате ДТП пострадала 42-летняя пассажирка «Субару»



В Бурятии накануне вечером в Тарбагатайском районе 57-летний водитель автомобиля ГАЗ-3010, следуя по автодороге Иркутск – Чита на 465-м километре (вблизи села Вознесеновка) совершил столкновение с автомобилем «Субару Форестер» под управлением 64-летнего водителя.



В результате ДТП 42-летняя пассажирка «Субару» с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.



Все за прошедшие сутки на территории Бурятии зарегистрировано 25 аварий с механическими повреждениями автомашин. На дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 411 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 10 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Камерами ЦАФАП выявлено 635 нарушений ПДД. Информацию о местах установки камер и видах фиксируемых нарушений можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции в разделе «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах».



Фото: ГИБДД по Бурятии



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