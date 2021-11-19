В Бурятии предложили создать физико-математическую школу

По словам депутата, от этого зависит будущее республики





С предложением создать в Бурятии физико-математическую школу на состоявшейся вчера сессии вышел депутат Иринчей Матханов. По его словам, будущее за информационными технологиями, но у республики в этом плане все не очень хорошо.

- Завтрашний день – это высокие технологии, IT, программирование, - говорил он. - В Бурятии нет ни одной физико-математической школы, есть только один физико-математический класс, который поддерживается компанией «БИН».В пример он привел Якутию, где таких школ восемь. И, по его мнению, благодаря этому в регионе уже появился миллиардер, который недавно открыл офис в Лос-Анжелесе.Чтобы исправить ситуацию, депутат предложил предусмотреть в бюджете средства на создание хотя бы одной такой школы. Впрочем, его предложение осталось без ответа.Фото: pixabay.com