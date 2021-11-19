В Улан-Удэ птицефабрика очистила лес от куриного помета

Однако решение суда исполнено лишь после предупреждения руководителя предприятия об уголовной ответственности







Судебные приставы Бурятии исполнили решение суда, обязывающее птицефабрику разработать проект восстановительных работ и за счет собственных средств провести восстановление нарушенного состояния окружающей среды на земельном участке предприятия, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Название предприятия в релизе не указывается, однако из текста ясно, что речь идет об Улан-Удэнской птицефабрике и многолетнем конфликте между ней и жителями пригородного поселка Южный из-за куриного помета, складируемого в лесу.



Как стало известно, ранее надзорным органом было проведено рейдовое мероприятие, в результате которого были выявлены нарушения обязательных требований природоохранного законодательства. Так, в лесном массиве выявлено размещение отходов куриного помета на открытой грунтовой площадке. В соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, помет куриный перепревший относится к отходам IV класса опасности.



Решением суда организация за счет собственных средств обязана провести мероприятия по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды путем очистки территории площадью 662 квадратных метра, так как предприятие обязано соблюдать требования законодательства по обращению с отходами, образующимися в результате своей деятельности.



Судебным приставом-исполнителем межрайонного отделения по исполнению особых исполнительных производств незамедлительно было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого руководству предприятия вручено требование об исполнении судебного решения. Однако, исполнение требования исполнительного документа стало возможным после предупреждения руководителя предприятия об уголовной ответственности.



Выходом на место совершения исполнительных действий установлено, что должник очистил лесной массив путем буртовки грунта. На сегодняшний день на основании акта осмотра мест исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Фото: r03.fssp.gov.ru



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