Кафе Забайкалья начали предоставлять скидки за QR-коды

Вакцинированные посетители могут пообедать на 50 процентов дешевле



Некоторые кафе и рестораны Читы начали предоставлять скидки до 50% посетителям с QR-кодом о вакцинации. Это касается тех гостей, которые обедают в помещении ресторана, а не покупает еду навынос, сообщает официальный портал Забайкальского края.



«Такая мера, на мой взгляд, призвана привлечь в ресторан больше гостей. Ведь после введения на объектах общепита обязательной системы QR-кодов поток клиентов значительно снизился. Да, нужно будет предъявить паспорт и персональный QR-код, но зато привычный обед обойдется вдвое дешевле»,- объяснил замминистра экономического развития Забайкалья Денис Рысев.



Бонусы для вакцинированных действуют и в некоторых регионах России. Так, в Хабаровске привитый житель получает одно бесплатное занятие в спортзале или час в бассейне, во множестве кафе и ресторанов скидка для таких гостей – 10%. В Костроме пенсионеры, поставившие вакцину, могут получить сто бесплатных поездок в общественном транспорте. В Магаданской области таким пенсионерам платят по тысяче рублей. По всей России «Аэрофлот» дарит вакцинированным мили.



Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края





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