Минфин России отказал Бурятии в деньгах на ликвидацию «путинской» свалки

Мусорная проблема жителей Селенгинска до сих пор не решена





Напомним, тему свалки жители Селенгинска подняли в прошлом году во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства пообещал отреагировать на жалобу . Уже вечером того же дня Следственный комитет Бурятии сообщил, что по данному факту организована доследственная проверка. А летом этого года стало известно, что возбуждено два уголовных дела

После прямой линии глава Бурятии Алексей Цыденов говорил, что свалка уже достаточно старая, эксплуатируется с советских времен и на ней достаточно много накопленных отходов. Системным решением является строительство нового полигона. По предварительным подсчетам на это нужно было два года. Правительство Бурятии разработало проектно-сметную документацию, были получены положительные заключения экологической экспертизы.Однако на вчерашней сессии Хурала стало известно, что вопрос строительства полигона застрял в кабинетах Кремля.- Пришел ответ от правительства РФ – строительство объекта правительством не поддержано. Откуда мы буем брать средства на строительство и содержание этого полигона? – говорил депутат Валерий Кочнев.Присутствующий на сессии в режиме ВКС министр природных ресурсов республики Сергей Матвеев пояснил, что проект строительства полигона зарубил федеральный минфин.- Нам минприроды России дали отдельное поручение, чтобы по Селенгинской свалке вопрос был закрыт. В правительстве нам не поддержало эти деньги только министерство финансов. Остальные министерства и ведомства поддержали, - говорил Сергей Матвеев, добавляя, что работа по поиску финансирования проекта продолжается. - Мы недавно в Госдуме обсуждали, чтобы применить вариант безвозвратных субсидий.Фото: пресс-служба правительства Бурятии