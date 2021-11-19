В Бурятии у браконьеров изъято более 8 тонн нерестового омуля

Жесткая охрана нерестовых стад позволит через несколько лет снять запрет на лов байкальского эндемика



В Бурятии у омулевых браконьеров за 3,5 месяца изъято 8,3 тонны незаконно выловленного байкальского эндемика, более 140 сетей длиной свыше 8 км, 58 лодок и 12 лодочных моторов, а также 73 единицы транспорта.



Итоги работы по организации охраны нерестового омуля в 2021 году подвели на оперативном штабе по организации охраны водных биоресурсов под председательством министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева, сообщила пресс-служба ведомства.



Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства передано в следственные органы МВД 45 материалов с признаками состава преступления предъявлено исков за вымещение причиненного ущерба на сумму 3,3 млн руб. Сотрудники полиции выявили 173 факта нарушений, возбуждено 129 уголовных дел. Улан-Удэнским линейным отделом МВД России на транспорте зарегистрировано 48 преступлений в сфере незаконного лова нерестового омуля.



Межведомственная охрана нерестовых стад в Бурятии в 2021 году началась с 1 августа, и в течение 3,5 месяцев, до 15 ноября в Бурятии был введен полный запрет на вылов байкальского омуля, сообщили в республиканском минсельхозе.



Охраной и учетом нерестовых стад занимались: Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура, Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, Министерство внутренних дел по РБ, Управление Росгвардии, Улан-Удэнский линейный отдел МВД на транспорте, Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, Байкальские филиалы ФГБУ «Главрыбвод» и ФГБНУ «ВНИРО». Для пресечения браконьерства, в Бурятии было введено круглосуточное видеонаблюдение нерестовых прибрежных районах. Ситуация с подходами рыбы на икрометание отслеживалась в режиме реального времени беспилотными летательными аппаратами.



В рамках реализации федерального проекта «Сохранения озера Байкал» национального проекта «Экология», в 2020-21 годах Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству закуплено 47 единиц автомобилей повышенной проходимости, 47 единицы водной техники, 17 единиц сецтехники, 5 единиц мобильных зданий для размещения инспекторов.

В связи с нерестом омуля в этот период проводилось усиленное патрулирование водоемов, прибрежных территорий, автомобильных дорог и рынков:



Как отмечает Виталий Молоков, представляющий федеральное Управление контроля, надзора и рыбоохраны, межведомственная система взаимодействия, созданная в Республике Бурятия, позволила повысить в период нереста омуля эффективность работы по сохранению биоресурсов в разы. В два раза возросла интенсивность проведения рейдовых мероприятий сотрудниками АБТУРа, МВД, Росгвардии, ОМОНа, а объем составленных административных протоколов и заведенных уголовных дел увеличился в десятки раз. В прибрежных районах в три раза возросла активность административных комиссий по проведению рейдов, направленных на пресечение незаконной торговли и транспортировки рыбы в период нереста. Кроме того, в регионе были успешно проведены мероприятия по усилению охраны рыбопромысловых участков, мест нерестилищ, а также по очистке водоемов от незаконно установленных сетей.



По наблюдениям науки в этом году, благодаря рыбоохранным мероприятиям наблюдается положительная динамика численности популяции омуля. «Сейчас насчитывается 7,7 тыс тонны омуля в акватории Байкала, а 10 тыс тонн – нижний минимальный индикатор, при котором может быть снят запрет на промышленную лов при количестве производителей в 2 млн штук. Мы находимся на нижней границе. При проведении дальнейших рыбоохранных мероприятий через несколько лет можно надеяться на открытие промышленного рыболовства», - отмечает Владимир Петерфельд, руководитель байкальского филиала «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии».



По его словам, в этом году наблюдается явный положительный сдвиг в работе всех органов, занимающихся охраной водных биологических ресурсов. Фиксировались лишь единичные случаи торговли на тротуаре омулем, чего не скажешь в прошлые годы.



По итогам 2021 года Байкальским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» установлен омулевый рекорд - с рыборазводных заводов было выпущено 892 млн штук личинок байкальского омуля. На Селенгинском рыбоводном заводе заложили на инкубацию более 1 млрд икринок омуля, уже следующей весной личинок выпустят в акваторию Байкала.



«Сохранение популяции омуля – комплексная межведомственная государственная задача. В целом по сравнению с прошлыми годами, ситуация в 2021 году заметно улучшилась, налажен более тесный контакт всех силовых структур, занятых в охране омулевых стад. От результатов нашей работы в нерестовый период напрямую зависит будущее рыбной отрасли республики. Соответствующая охрана будет способствовать восстановлению запасов омуля и позволит в будущем снять запрет на его промышленный вылов, что заметно улучшит экономический климат отрасли и благоприятно отразится на жителях, живущих у берегов Байкала» - подчеркнул глава минсельхоза Бурятии Галсан Дареев.



Фото: минсельхоз Бурятии



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