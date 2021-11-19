В Бурятии пенсионный фонд отказал многодетной матери-одиночке в пособии

В проблеме пришлось разбираться Уполномоченной по правам ребенка





К Уполномоченной по правам ребенка в Бурятии Наталье Ганькиной обратилась жительница Тарбагатайского района с жалобой на действия Пенсионного фонда, который отказал ей в назначении пособия как одинокому родителю.

«Многодетная мама одна воспитывает троих детей, отец уклоняется от их содержания и имеет алиментную задолженность в размере более 750 тысяч рублей. Младшая дочь длительное время не посещает детский сад в связи с лечением инфекционного заболевания. Одинокая мама не трудоустроена, занимается уходом за девочкой. Доход многодетной семьи составляет около пяти тысяч рублей на одного человека, семья испытывает материальные трудности. Мамой поданы документы на пособие через портал госуслуг, но получен отказ», - обрисовала ситуацию Наталья Ганькина.Уполномоченный сообщила, что после изучения документов пришла к выводу о необоснованности отказа в назначении пособия.«Для восстановления прав женщины направлено поручение в отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Бурятия о пересмотре ранее вынесенного решения. Заявление о назначении пособия отделением пересмотрено и принято положительное решение, на сегодня выплата произведена», - сообщила Ганькина.Также матери разъяснили, что после выздоровления младшей девочки она может обратиться в территориальный отдел социальной защиты населения для заключения социального контракта на поиск работы.Фото: «Номер один»