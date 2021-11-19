В мэрии Улан-Удэ отчитались по чистке улиц минувшей ночью

Задействованы все ресурсы Комбината по благоустройству





«Работы по уборке снега и очистке улиц продолжаются, для решения этих задач направлены все ресурсы Комбината по благоустройству», сообщил сегодня Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Как рассказали в комитете, в связи с температурой около нуля на дорогах образовались ледяные наросты в виде «шишек», убрать которые возможно только с помощью грейдера. Четыре грейдера Комбината по благоустройству работают ночью, потому что днем они будут занимать почти всю проезжую часть и создавать пробки и заторы.«Сегодня ночью работа по срезанию «шишек» прошла с 22:00 часов до 7:00 утра в Железнодорожном районе на ул. Комсомольская, пр. 50-летия Октября, на Стрелке, в Советском районе на ул. Смолина, Сухэ-Батора, в Октябрьском районе на ул. Терешковой, Бабушкина. С ул. Борсоева ночью вывезено 30 самосвалов со снегом, здесь работал снегоуборочный комплекс в составе лапового снегопогрузчика и нескольких грузовиков. С 6:00 утра на дорогах работают 120 уборщиков территорий. Они сгребают снег на обочинах в кучи, чтобы потом загрузить их в самосвалы и вывезти на снегохранилища. В настоящее время на улицах работают 20 пескоразбрасывающих машин, посыпка идет в плановом режиме», - отчитались о проделанной работе в КГХ.В комитете напомнили, что в ночь с 16 на 17 ноября в столице Бурятии выпало 7 мм осадков - 70% от месячной нормы.«С этого момента коммунальные службы очищают дороги от огромного количества снега. В ночное время работает большая техника, а днем уборщики очищают остановки и тротуары», - говорят в КГХ.Фото: мэрия Улан-Удэ