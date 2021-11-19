Бурятскую «столицу» БАМа спасают от топливного кризиса

Северобайкальск экстренно закупает уголь, запас которого не создала ресурсоснабжающая организация



В Бурятии в город Северобайкальск для бесперебойного прохождения отопительного сезона поступило 4,5 тыс тонны угля. Всего до конца месяца будет завезено 18 тысяч тонн на сумму более 43 млн рублей. Такое решение накануне принял глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в минстрое республики.



Ранее в Северобайкальске сложилась непростая ситуация с запасом топлива. Ресурсоснабжающая организация не выполнила обязательства по созданию нормативного запаса топлива. Так, на 8 ноября он составил 5 тысяч 100 тонн, что хватило бы для работы котельной до 19 ноября. В связи с этим правительство республики выделило средства на приобретение угля.



«После этого Северобайкальск подписал соглашение с компанией «КрасноярскКрайУголь-Восток» о поставке 18 тысяч тонн угля. На эти цели было выделено 43,7 млн рублей, в том числе 3 млн выделила администрация Северобайкальска»,- рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Бурятии Николай Рузавин.



Всего в Северобайкальск планируется четыре поставки угля. Второй состав будет загружен 18 ноября и прибудет в Северобайкальск в течение недели. Третий и четвертый составы доставят до конца месяца. Это обеспечит условия для бесперебойного прохождения отопительного сезона.



Фото: минстрой Бурятии



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