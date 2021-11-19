Сельчане пожаловались главе Бурятии на падающие столбы

Проблему обещали решить еще год назад, но ничего не сделали





В паблике «Весь Улан-Удэ» появилось обращение жителей поселка Окунево в Баунтовском районе, адресованное главе республики.

«Дело в том, что уже год прошел, но не кто и не торопится в посёлке делать ремонт электролинии. Хотя когда приезжал Алексей Самбуевич (Цыденов, глава Бурятии – прим. ред.), вопрос поднимали, сказали, что посёлок взят на заметку», - пишут сельчане.







«Деньги выделялись на ремонт электролинии и замену столбов, но потом выяснилось, что денег нет. Куда делись, никто не дал ответа. Вот такие сейчас там электролинии на подпорках. Все там печально, при малейшем ветре все замыкает. Дома старые, загореться могут как спички. Живут там пенсионеры, инвалиды, эвенки», - жалуются жители поселка.





«Просто жесть!!!». «Вопрос подняли и отпустили, теперь вопрос свободен как птица». «Подождите, им не до ваших проблем, тут куар-коды в первую очередь». «Стабильность. Не то, что загнивающий запад». «Район всю страну кормит, ни дорог, ни света, авиация через пень колоду», - пишут комментаторы.





Далее, по словам автора поста, произошло интересное.Опубликованные под постом фотографии шокировали читателей паблика.Фото: «Весь Улан-Удэ»