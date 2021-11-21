После подорожания японских иномарок в Бурятию завозят китайские авто

В Улан-Удэ недавно открылся новый автосалон Chery



Китайские производители предложили три модели кроссоверов по цене от 1,4 млн рублей c комплектацией, не снившейся даже «Тойоте». Однако покупателей мало, люди пока с настороженностью относятся к малоизвестным в Бурятии брендам.



Выглядит богато



Рынок новых автомобилей в Бурятии в последние два года находится в глубоком кризисе. Двукратное подорожание автомобилей за несколько лет практически по всем ввозимым в РФ маркам и моделям (отечественные не рассматриваем по понятной причине качества) привело к тому, что минимальная стоимость более-менее нормального бюджетного автомобиля укатила далеко за 1 - 1,5 млн рублей. Причем продавцы в кризис нередко завышают ценники на автомобили, ссылаясь на дефицит и предлагая варианты с самыми дорогими и многим ненужными комплектациями.



Подобная политика привела к росту спроса на ввозимые в Бурятию подержанные иномарки, а часть автомобилистов обратила свое внимание на китайские автомобили. Их производители даже в самых базовых версиях автомобиля Chery предлагают самые щедрые опции. Литые диски, задние датчики парковки и камера заднего вида, обогрев передних сидений, кожаную обивку салона и рулевого колеса, бесключевой доступ и запуск двигателя и многое другое.



- Когда садишься в салон Chery, то, конечно, это просто космос, даже по сравнению с новыми «Тойотами», в последнее время заметно обедневшими, - рассказывает Олег, владелец подержанного RAV4. - Вот думаю продать машину и на эти деньги купить Chery Tiggo4.



Правда, потенциального покупателя смущают дорогие цены на оригинальные запчасти. А б/у аналогов немного – таких машин в РФ очень мало, соответственно, сужено и предложение. Это не копеечные запчасти от «Тойоты-Королла», продаваемые в каждом автомобильном ларьке. Автомобилисты знают, какими космическими могут быть цены на так называемые «оригинальные запчасти», если их не подпирают независимые производители автозапчастей. Именно поэтому в Бурятии не пользуются спросом те же немецкие или итальянские автомобили, так как многократно переплачивать за обслуживание любителей мало. Вот и в данном случае потенциальные покупатели боятся, что им придется много тратить на запасные детали и расходные материалы.



Правда, в самом китайском автоцентре говорят, что ремонт может не понадобиться, поскольку дается заводская гарантия на пять лет или 150 тыс. пробега, а для Tiggo 8 Pro - вообще на семь лет и 200 тыс. пробега.



В то же время эксплуатационные свойства и качество сборки и деталей может показать лишь время: нужно, чтобы новыми машинами длительное время пользовалось большое число людей.



- Посмотрите на Москву или Санкт-Петербург, там подавляющее большинство автомобилей, используемых в качестве такси, корейских марок, в основном Kia-Rio и Hyundai Solaris. Значит, они показали хорошее соотношение цены и качества. Качество той же «Тойоты», думается, повыше, но и цена их раскрученного бренда такова, что не по карману многим автомобилистам, - рассказывает Александр Кузнецов, совладелец улан-удэнского автосервиса. - Что касается Chery, то ничего по качеству сказать не могу. В «нулевые», когда в Улан-Удэ их продавало «Бурятавто», к нам поступало на ремонт несколько машин, но потом они как-то исчезли. Видимо, спрос оказался нулевой.



В автосалоне уверяют, что спрос на их автомобили высокий, особенно привлекают эти довольно вместительные кроссоверы женщин. Им они кажутся безопасными, а датчики парковок позволяют чувствовать себя более уверенно.



Закрепиться на рынке



Тем не менее эксперты полагают, что «китайцы» могут закрепиться на рынке своей ценой. Она примерно в полтора раза дешевле, чем у японских и корейских новых автомобилей аналогичного класса и комплектации. Что касается качества, то здесь тоже могут быть прорывы, поскольку разработчики могли скопировать лучшие достижения мировых автопроизводителей.



В то же время новые модели, выводимые на рынок, всегда страдают болезнями переходного периода.



Кроме того, те же японские машины прошли достаточно долгий путь эксплуатации в довольно экстремальном для них климате. В Японии очень высокая влажность и много соли в воздухе, на островах порой бывают и снегопады. Неудивительно, что японские инженеры научились бороться с последствиями сложной эксплуатации и их машины ездят десятилетия без поломок. Что касается климата в Китае, то там нет сильных перепадов температур, дороги идеальные, и как эти автомобили поведут себя в условиях нашего бездорожья и сильных холодов, пока неясно. Новое есть новое.



Ну и самое главное, что заставляет покупателя чесать затылок в долгих раздумьях, это остаточная стоимость китайского автомобиля. Ведь большинство покупателей со временем планируют продать машину и выручить максимально возможную сумму, чтобы приобрести новую машину.



Понятно, что новый китайский автомобиль на гарантии и подержанный китайский без гарантии это две большие разницы. И после окончания заводской гарантии эти автомобили, скорее всего, придется продавать. Но вот по какой цене, если их практически нет на рынке бэушных машин, поэтому и трудно точно оценить предложения по спросу.



Так, если остаточная стоимость новых японских автомобилей спустя три-пять лет после покупки не опускается ниже 80% от цены покупки, а порой и вырастает, как это было несколько лет назад после роста курса доллара и евро (от которого рассчитывается ввозная пошлина), то с «китайцами» могут возникнуть сюрпризы. Ведь опросы показывают, что лояльность автомобилистов к китайским маркам, особенно в Бурятии, где виден явный перекос в сторону «японок», невысока. А при низком спросе и необходимости срочно продать машину придется сбрасывать цену и продавать неплохую машину за бесценок. Либо ездить на ней всю жизнь.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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