В Бурятии пожарные помогли пострадавшему в ДТП

Он наехал на электроопору и оказался зажат в искореженном автомобиле



В Бурятии в селе Сосново-Озерское Еравнинского района сегодня ноьчю автомобилист наехал на электроопору и оказался зажат в искореженном автомобиле, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС



Прибывшие пожарные Еравнинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии под руководством сотрудников ГИБДД, срезали дверь спасательным инструментом и извлекли пострадавшего.



Мужчина передан работникам скорой помощи.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.