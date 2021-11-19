В Бурятии пожарные помогли пострадавшему в ДТП

Он наехал на электроопору и оказался зажат в искореженном автомобиле
В Бурятии в селе Сосново-Озерское Еравнинского района сегодня ноьчю автомобилист наехал на электроопору и оказался зажат в искореженном автомобиле, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС
Прибывшие пожарные Еравнинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии под руководством сотрудников ГИБДД, срезали дверь спасательным инструментом и извлекли пострадавшего.
Мужчина передан работникам скорой помощи.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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