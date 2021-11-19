19.11.2021
В Бурятии пожарные помогли пострадавшему в ДТП

В Бурятии пожарные помогли пострадавшему в ДТП

Он наехал на электроопору и оказался зажат в искореженном автомобиле

В Бурятии в селе Сосново-Озерское Еравнинского района сегодня ноьчю автомобилист наехал на электроопору и оказался зажат в искореженном автомобиле, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС

Прибывшие пожарные Еравнинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии  под руководством сотрудников ГИБДД, срезали дверь спасательным инструментом и извлекли пострадавшего.

Мужчина передан работникам скорой помощи.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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