В Улан-Удэ хотят привести в гармонию архитектурный облик города

Санкт-Петербургская подрядная организация «Точка» разрабатывает концепцию внешнего вида улиц

В Улан-Удэ разрабатывают концепцию внешнего вида улиц. Она позволит навести порядок в хаотичном размещении рекламы и гармонизировать архитектурный облик города. Этим занимается подрядная организация «Точка» из Санкт-Петербурга, сообщает комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Улан-Удэ.Пилотная концепция охватывает территорию двух участков – улицу Смолина от пересечения с улицей Борсоева до пересечения с улицей Советской и участок, включающий в себя два видовых объекта в центральной части города - гостиницу Бурятия и ТРЦ «Сибирь».- Концепция – это наглядная, иллюстрированная картина решения по оформлению фасадов зданий. Она является отражением требований, установленных муниципальными нормативными правовыми актами, - сказал начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству Даши Анчиров.Проект предполагает формирование рекомендаций по типам, размещению, габаритам и количеству информационных и рекламных конструкций, по цвету фона вывесок.К примеру, в концепции говорится, что «цвет вывесок следует сочетать с цветовой гаммой здания, на котором она устанавливается. Главный принцип при выборе цвета - вывеска не должна нарушать цветовой цельности фасада. Рекомендуется подбирать нейтральные оттенки, допускается акцентировать детали яркими оттенками».В настоящее время проходит общественное обсуждение концепции с заинтересованными лицами из числа собственников, предпринимателей, общественников, архитекторов, дизайнеров и урбанистов. В начале следующего года планируется утверждение концепции внешнего вида улиц Улан-Удэ.Фото: администрация Улан-Удэ, "Номер один"