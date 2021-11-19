В Улан-Удэ пройдет масштабное отключение электричества

С 22 по 26 ноября в городе запланированы работы по монтажу проводов и замене опор



В Улан-Удэ пройдет масштабное отключение электроэнергии. С 22 по 26 ноября, по сообщению ПАО «Россети Сибирь», пройдут плановые работы по монтажу проводов, замене опор и техническому обслуживанию.



- Администрация г. Улан-Удэ просит горожан с пониманием отнестись к отключению электроснабжения, - сказали в пресс-службе администрации.



Список улиц, попадающих под отключение:



























Фото: pixabay.com

В Улан-Удэ пройдет масштабное отключение электроэнергии. С 22 по 26 ноября, по сообщению ПАО «Россети Сибирь», пройдут плановые работы по монтажу проводов, замене опор и техническому обслуживанию.- Администрация г. Улан-Удэ просит горожан с пониманием отнестись к отключению электроснабжения, - сказали в пресс-службе администрации.Список улиц, попадающих под отключение:Фото: pixabay.com

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