Полицейские Бурятии задержали жадину говядины

К уголовной ответственности за кражу мяса привлекается 31-летний житель Улан-Удэ



В Бурятии сотрудники дорожно-патрульной службы в Селенгинском районе остановили автомашину, в которой были обнаружены два стегна говядины. Водитель пояснил, что части туш ему на хранение оставил товарищ, проживающий в столице республики. С приятелем сельчанин встретился неподалеку от села Селендума и по его просьбе забрал мясо.



В ходе дальнейшего разбирательства и проведенных впоследствии оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что горожанин – стажёр-водитель на предприятии по изготовлению полуфабрикатов – решил похитить имущество организации.



Выезжая на служебном автомобиле с забойного пункта в селе Селендума в сторону Улан-Удэ, он сначала встретился с другом, которому выгрузил два стегна мяса ввиду нехватки у себя места для хранения. Шесть стёгон 31-летний мужчина по приезду в город оставил дома и только после этого вернулся в офис. Ущерб оценен на сумму более 70 тысяч рублей, сообщили в республиканском МВД.



Отметим, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Мясо, по словам улан-удэнца, он планировал употребить в пищу. Однако, узнав, что его уличили в содеянном, вернул недостающую говядину на предприятие.



Возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается.



Фото: минсельхоз Бурятии



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