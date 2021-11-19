В Улан-Удэ подвели итоги «собачьего» рейда

Его итогом стали 19 протоколов за отсутствие регистрации животных и самовыгул





В Улан-Удэ 18 ноября прошел массовый рейд по отлову бродячих собак и регистрации домашних животных в мкрн Дивизионный. Его итогом стали 19 протоколов по фактам отсутствия регистрации или нарушения правил выгула домашних животных. Выдано 83 требования, отловлено 16 особей, мобильными группами проверено 544 домовладения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в рейде приняли участие пять служб отлова и восемь мобильных бригад. Члены бригад, принимающие участие в профилактических акциях по регистрации и вакцинированию домашних животных, отметили, что хозяева питомцев стали с понимаем относиться к обязательной регистрации.- На Дивизионной у многих собаки уже зарегистрированы, но все же есть те, кто еще не успел это сделать или недавно завел домашнее животное. Прививка от бешенства ставится ежегодно, ее нужно ставить, чтобы, в первую очередь, обезопасить человека, так как в случае укуса последствия могут быть печальные, - сказал ветеринарный врач Алексей Орешкин.Дополнительно работала передвижная станция и стационарный пункт на площадке возле Дома Культуры. Улан-Удэнской городской станцией по борьбе с болезнями животных зарегистрировано 50 питомцев, вакцинировано 23 собаки и 3 кошки.Массовые рейды продолжатся и в других районах города, ближайший планируется в мкрн Стеклозавод.В Улан-Удэ получить паспорт на домашних животных можно в учреждении ветеринарии «Улан-Удэнская городская станция по борьбе с болезнями животных» по адреса: ул. Зои Космодемьянской, д. 12, тел.: 43-79-71 или ул. Родины, д. 11, тел.: 18-00-05.Стоимость регистрации с выдачей жетона и присвоением уникального идентификационного номера – 150 руб. Прививка от бешенства ставится бесплатно.Фото: мэрия Улан-Удэ