В Бурятии сельчанин убил гостя после пьяной ссоры

Для мести за нанесенные обиды он не поленился сходить в дом к собутыльнику







В Бурятии накануне ранним утром в одном из домов в селе Улекчин обнаружено тело 60-летнего мужчины с колото-резаным ранением бедра. По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний местный житель, с которым потерпевший употреблял спиртное незадолго до происшествия, а затем поссорился.



Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 17 ноября вечером в гости к обвиняемому, проживающему одном из домов в селе Улекчин Закаменского района, пришел его знакомый. Вместе они стали употреблять спиртное. Под утро на фоне алкогольного опьянения между собутыльниками произошла ссора, после которой потерпевший вернулся к себе домой. Затаив гнев на собутыльника, обвиняемый решил отомстить ему за причиненные обиды. Зайдя домой к собутыльнику, злоумышленник схватил нож и нанес им один удар в область бедра. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Вернувшись домой, обвиняемый рассказал сожительнице о случившемся, та в свою очередь вызвала скорую медицинскую помощь.



Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.



Фото: «Номер один»



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