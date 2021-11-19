В центре Улан-Удэ установили памятник выдающемуся врачу Петру Бадмаеву

Бюст является подарком Агинского округа городу

В музее истории города Улан-Удэ состоялось открытие памятника выдающемуся врачу, ученому, просветителю, дипломату, известному врачу тибетской медицины Петру Бадмаеву.- Мы открываем памятник выдающемуся человеку. Выдающемуся не только для Республики Бурятия, но и для всей России, Российской империи. Он сделал очень многое для продвижения России на восток, для формирования государственной политики на востоке. Он проводил большую просветительскую работу, которая касалась Монголии, Тибета, Китая, и эту работу он вел от имени и по поручению российских императоров и доносил до них то, как развивать восток и что нужно здесь делать, - сказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил, что выбор места установки памятника является неслучайным. Музей истории города – это старинное уникальное строение, принадлежавшее купцу Ивану Флегонтовичу Голдобину с 1880 года. Именно здесь в 1891 году останавливался цесаревич Николай, будущий император Николай II, сына которого позднее лечил Петр Бадмаев.- Памятник Петру Бадмаеву находится в самом центре города, и я уверен, что здесь будут и гости нашей столицы, и наши горожане, все те, кто интересуется культурой, историей и жизнью нашего города. Я с большой благодарностью говорю нашим землякам из Аги спасибо за такой замечательный подарок городу, - отметил Игорь Шутенков.Бюст является подарком Агинского округа городу Улан-Удэ. Идея установки бюста Петру Бадмаеву принадлежит его потомку, издателю Батору Тумунову. Скульптором является Болот Цыжипов, студия реставрации «Лотос».- По сути Петр Александрович является основоположником научной школы среди бурят, сделавшим очень много для развития бурятского народа. На свои средства он создал гимназию в Петербурге, где обучались наши выдающиеся земляки, такие как Гомбожаб Цыбиков, Цыбен Жамсарано, Базар Барадин, оставившие большой след в истории науки, - отметил заместитель председателя Правительства Забайкальского края – руководитель администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края Буянто Батомункуев.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ