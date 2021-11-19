В центре Улан-Удэ установили памятник выдающемуся врачу Петру Бадмаеву

Бюст является подарком Агинского округа городу
В музее истории города Улан-Удэ состоялось открытие памятника выдающемуся врачу, ученому, просветителю, дипломату, известному врачу тибетской медицины Петру Бадмаеву.
- Мы открываем памятник выдающемуся человеку. Выдающемуся не только для Республики Бурятия, но и для всей России, Российской империи. Он сделал очень многое для продвижения России на восток, для формирования государственной политики на востоке. Он проводил большую просветительскую работу, которая касалась Монголии, Тибета, Китая, и эту работу он вел от имени и по поручению российских императоров и доносил до них то, как развивать восток и что нужно здесь делать, - сказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил, что выбор места установки памятника является неслучайным. Музей истории города – это старинное уникальное строение, принадлежавшее купцу Ивану Флегонтовичу Голдобину с 1880 года. Именно здесь в 1891 году останавливался цесаревич Николай, будущий император Николай II, сына которого позднее лечил Петр Бадмаев.
- Памятник Петру Бадмаеву находится в самом центре города, и я уверен, что здесь будут и гости нашей столицы, и наши горожане, все те, кто интересуется культурой, историей и жизнью нашего города. Я с большой благодарностью говорю нашим землякам из Аги спасибо за такой замечательный подарок городу, - отметил Игорь Шутенков.
Бюст является подарком Агинского округа городу Улан-Удэ. Идея установки бюста Петру Бадмаеву принадлежит его потомку, издателю Батору Тумунову. Скульптором является Болот Цыжипов, студия реставрации «Лотос».
- По сути Петр Александрович является основоположником научной школы среди бурят, сделавшим очень много для развития бурятского народа. На свои средства он создал гимназию в Петербурге, где обучались наши выдающиеся земляки, такие как Гомбожаб Цыбиков, Цыбен Жамсарано, Базар Барадин, оставившие большой след в истории науки, - отметил заместитель председателя Правительства Забайкальского края – руководитель администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края Буянто Батомункуев.
Справка:
Пётр Александрович Бадмаев (Жамсаран) (1851 — 1920) — врач тибетской медицины, первым перевел на русский язык трактат «Чжуд-Ши», крестник императора Александра III, лечил членов семьи Николая II.
Пётр Бадмаев окончил гимназию в Иркутске. В 1871 поступил в Петербургский университет на Восточный факультет. В 1875 году окончил его с отличием по монгольско-маньчжурскому разряду. В это же время был вольнослушателем в Военно-медицинской академии. С 1875 году на службе в Азиатском департаменте МИД. После смерти своего старшего брата Сультима (Александра Александровича) возглавил организованную им аптеку тибетских лекарственных трав в Санкт-Петербурге. В 1877 году П. А. Бадмаев женился на русской дворянке Надежде Васильевне Рябининой, дочери титулярного советника Василия Александровича Рябинина.
Занимался лечебной практикой (лечил травами, порошками собственного изготовления).
С 1902 года — действительный статский советник.
В 1917 году после февральской революции П. А. Бадмаев был выслан в Хельсинки.
Зимой 1919—1920 гг. находился в заключении в петроградской городской тюрьме и в Чесменском лагере. Умер в июле 1920 года. Похоронен 1 августа 1920 года на Шуваловском кладбище в Петрограде.
Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ
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