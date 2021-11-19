В Бурятии 10-летняя девочка умерла после перенесенного коронавируса

Она страдала врожденным заболеванием



В Заиграевской ЦРБ умерла 10-летняя девочка, которая ранее перенесла коронавирусную инфекцию.

«Летом 2021 года ребенок 10 лет с врожденным заболеванием перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Болезнь оставила серьезные последствия для организма. В период лечения девочки от коронавирусной инфекции Минздрав РБ контролировал оказание медицинской помощи с первых дней ее поступления в стационар ДРКБ. Врачи больницы боролись за ее жизнь и спасли», - рассказали в Минздраве Бурятии.



Однако недавно состояние девочки ухудшилось. Ее госпитализировали в детское отделение Заиграевской ЦРБ в критическом состоянии.



«Минздрав РБ контролировал ситуацию с первых минут поступления ребенка. Но, к глубокому сожалению, она скончалась от катастрофических осложнений врожденного заболевания», - сообщили в министерстве.



Фото: «Номер один» «Летом 2021 года ребенок 10 лет с врожденным заболеванием перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Болезнь оставила серьезные последствия для организма. В период лечения девочки от коронавирусной инфекции Минздрав РБ контролировал оказание медицинской помощи с первых дней ее поступления в стационар ДРКБ. Врачи больницы боролись за ее жизнь и спасли», - рассказали в Минздраве Бурятии.Однако недавно состояние девочки ухудшилось. Ее госпитализировали в детское отделение Заиграевской ЦРБ в критическом состоянии.«Минздрав РБ контролировал ситуацию с первых минут поступления ребенка. Но, к глубокому сожалению, она скончалась от катастрофических осложнений врожденного заболевания», - сообщили в министерстве.Фото: «Номер один»

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