В Бурятии студентов обязали вакцинироваться от коронавируса

Мера касается тех, кому исполнилось 18 лет



На сегодняшний день уже в 16 регионах России, в том числе в Бурятии, студентов вузов обязали вакцинироваться от коронавируса. Мера касается тех, кому исполнилось 18 лет, пишет



Как сообщает издание, обязаны сделать прививку студенты вузов Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областей, Пермского и Краснодарского краев, Калмыкии, Дагестана, Марий Эл, Адыгеи, Бурятии и Тувы.







Фото: pixabay.com

На сегодняшний день уже в 16 регионах России, в том числе в Бурятии, студентов вузов обязали вакцинироваться от коронавируса. Мера касается тех, кому исполнилось 18 лет, пишет РИА Новости Как сообщает издание, обязаны сделать прививку студенты вузов Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областей, Пермского и Краснодарского краев, Калмыкии, Дагестана, Марий Эл, Адыгеи, Бурятии и Тувы. Напомним , общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 67 204. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 104 человека, за последние сутки – семь (пятеро из них старше 65 лет). За сутки зарегистрировано 247 новых случаев коронавируса.Фото: pixabay.com

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