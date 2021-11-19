Жителям Бурятии рассказали о мерах борьбы с коронавирусом в мире

В Дании работодатели смогут требовать ковид-паспорта, а в Греции ввели уголовное наказание за фейковые новости о коронавирусе



В Бурятии нет запрета на деятельность организаций и предприятий, кроме банкетных залов и ночных клубов. При этом в целях безопасности нахождения в общественных местах, местах со скоплением большого количества людей (торговые центры, магазины непродовольственных товаров, предприятия общественного питания, театры, кинотеатры и т.д.) введен особый порядок их посещения.

Так, общественные места граждан можно посещать с предъявлением одного из документов, подтверждающих вакцинацию, либо перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекции в течение последних 6 месяцев, либо медицинский отвод. Также доступ возможен с предоставлением отрицательного результата ПЦР-теста.



Вакцинация в Бурятии, как и по всей России, проводится только среди взрослого населения.



Борьба с коронавирусом в других странах:



Сейм Латвии обязал депутатов парламента и самоуправлений иметь ковид-сертификат для работы. С 15 ноября парламентарии смогут работать при предъявлении действующего COVID-сертификата, подтверждающего факт вакцинации или перенесенной болезни, а также при наличии заключения об отсрочке иммунизации и негативном результате теста.



Канцлер Австрии ожидает с 14 ноября введения локдауна для непривитых от COVID-19. С 8 ноября власти Австрии уже ограничили допуск невакцинированных от коронавируса в рестораны, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, спортклубы, гостиницы, кино и театры.



В Дании работодатели смогут требовать ковид-паспорта. Соответствующий законопроект направлен в Фолькетинг, национальный парламент. Предполагается, что это положение будет действовать, пока «COVID-19 не перестанет классифицироваться как общественно опасное заболевание».



Премьер Нидерландов объявил о частичном локдауне из-за COVID-19. Ограничения введены на три недели, с 13 ноября по 4 декабря. На дистанционную работу будет переведено большинство жителей страны, магазины должны будут закрываться в 18:00.



Власти Греции ввели уголовное наказание за фейковые новости о коронавирусе. Наказывать планируют за ложные новости, "способные вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению".



В США предложили сделать вакцинацию обязательной для внутренних рейсов. Более 30 членов конгресса США обратились к президенту Джо Байдену с таким предложением.



В Словении с 8 ноября ужесточат ограничительные меры для борьбы с ковидом. Будут временно закрыты ночные клубы, рестораны будут обслуживать посетителей до 22:00 по местному времени.



Коста-Рика стала первой страной, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Прививки им начнут делать в марте 2022 года. Ранее прививка от коронавируса была обязательной только для подростков от 12 лет.



Фото: pixabay.com



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