В Улан-Удэ наградили лучших экспортеров Дальнего Востока

Компании из Бурятии одержали победу в нескольких номинациях

Сегодня в нашей республике прошло торжественное награждение победителей и призеров всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса. В этом году за звание лучших экспортеров соревновались в 12 номинациях более 1800 дальневосточных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающие в сферах промышленности, АПК, услуг и высоких технологий. В награждении принял участие первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин.

«Конкурс демонстрирует, что в каждой отрасли есть талантливые, сильные, целеустремленные экспортеры, которые готовы много работать, умеют мыслить системно и способны зарабатывать на самых сложных рынках. В условиях мировой экономической ситуации международные торговые отношения остаются локомотивом роста экономик регионов и стран, позволяют компаниям совершенствоваться и выходить на принципиально новый уровень. Доходы от экспорта позволяют увеличить Валовый региональный продукт регионов, пополнить бюджет за счет налоговых отчислений и соответственно улучшить качество жизни населения», - поприветствовал участников и гостей Всеволод Мухин.







Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией с каждым годом число участников от республики растет. Главная цель мероприятия - показать и поощрить лучших, чьи достижения выделяются среди остальных.

«Заниматься экспортом – ювелирная работа, это высший пилотаж предпринимательства. Еще раз благодарю организаторов Премии за выбор республики площадкой для проведения церемонии. От всей души поздравляю экспортеров и желаю вам высоких экспортных достижений!», - пожелал первый заместитель председателя правительства Бурятии.

Жюри конкурса состояло из представителей федеральных министерств, АО «Российский экспортный центр» и предпринимательских объединений. На событии отличились множество бурятских компаний и предприятий. Так, победителем номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес» стал Улан-Удэнский авиационный завод.

«Продукция нашего предприятия экспортируют в более чем 50 странах, в составе фонда «Вертолеты России» в настоящее время завод активно осваивает новые экспортные пути, для поддержания конкурентноспособности проводит постоянную работу по диверсификации продуктовой линейки, введения в производство новых образцов перспективной техники, в том числе, легкого вертолета как 226т, оффшорного вертолета Ми-171А3. Кроме того, мы проводим работу по увеличению объема производства, продукции гражданского назначения», - представил предприятие Василий Грыдин, и.о. заместителя управляющего директора по маркетингу Улан-Удэнского авиационного завода.

Кроме того, среди малых и средних предпринимателей 2 место в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» заняло бурятское предприятие ООО «Аэротех», 3 место в сфере услуг - компания ООО «Метрополь-Экспресс», а в номинации «Трейдер года» 2 место получила местная компания ООО «Мегаполис», 3 место - ООО «Логистик-М». Одним из призеров «Новой географии» стал Селенгинский ЦКК.

Отметим, всероссийский конкурс «Экспортер года» проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. С каждым годом число участников конкурса «Экспортер года» стремительно растет: если в 2018 году в конкурсе приняло участие около 50 экспортеров, то в 2020 году их было уже более 1700, а в 2021 — более 1 800. Главная цель конкурса — показать и поощрить тех предпринимателей, на которых стоит равняться.





фото: ИТАР ТАСС

Предоставлено Минэкономики РБ