У-УАЗ поставит два вертолета Ми-171А2 полиции Бангладеш

На международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 также подписан контракт на поставку двух Ми-171А2 в Перу



Холдинг «Вертолеты России» (Ростех) и министерство внутренних дел Бангладеш заключили контракт на поставку двух новейших многоцелевых вертолетов тяжелого класса Ми-171А2. В соответствии с условиями контракта, передача машин заказчику запланирована на первый квартал 2023 года, сообщила пресс-служба госкорпорации.



«Подписанный контракт – логичное продолжение нашей активной работы по продвижению гражданской вертолетной техники за рубежом. Рассматриваем его как один из результатов демотура наших вертолетов по Юго-Восточной Азии в конце 2018 года, в котором Ми-171А2 принимал участие. Особенно приятно, что этот контракт подписан в конце яркой и очень насыщенной недели, которую холдинг провел на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, где мы также представляли вертолет Ми-171А2. Поставка вертолетов заказчику запланирована на первый квартал 2023 года», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.



В 2018 году вертолет Ми-171А2 стал участником демонстрационного тура по странам Юго-Восточной Азии, во время которого с возможностями машины ознакомились специалисты и потенциальные заказчики. Также вертолет был представлен на недавно завершившемся международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, в рамках которого был подписан контракт на поставку двух Ми-171А2 в Перу.



В 2017 году Ми-171А2 был сертифицирован в России по категории «А», предусматривающей выполнение самых жестких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам. Первыми зарубежными эксплуатантами Ми-171А2 стали Казахстан и Индия. Сертификат типа вертолета также был валидирован авиационными властями Колумбии и Южной Кореи. Кроме того, валидировать сертификат Ми-171А2 планируется в КНР, Бразилии, Мексике, Перу, ОАЭ и других странах.



Вертолет Ми-171А2 воплотил в себе лучшие характеристики всемирно известных машин типа Ми-8/17. Он оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления. Двигатели повышенной мощности и модернизированный комплекс пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования расширили сферу применения вертолета. Они дают Ми-171А2 принципиально новые возможности при эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом. Благодаря более эффективному Х-образному рулевому винту, новому несущему винту с композитными лопастями, а также усовершенствованному аэродинамическому профилю показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъемность – на 25% (до 4 тонн груза внутри грузовой кабины или до 5 тонн на внешней подвеске).



Фото: rostec.ru



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