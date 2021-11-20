В Бурятии полицейские пресекли сходку криминальных лидеров

Более 30 человек доставлены в полицию и поставлены на соответствующие учеты





В Бурятии накануне вечером сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с региональным подразделением Росгвардии пресекли так называемую сходку лидеров и активных участников уголовно-криминальной среды, сообщили в республиканском МВД.

Кроме этого, администратор заведения будет привлечен к административной ответственности за нарушение антиковидных ограничений.











Более 30 человек доставлены в полицию, поставлены на соответствующие учеты. Ряд из них освидетельствованы на наличие алкогольного и наркотического потребления, проведены профилактические беседы.Фото и видео: МВД по Бурятии