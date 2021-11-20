В Бурятии за сутки COVID-19 заболели 246 человек, умерли – девять

Всего выздоровели от коронавируса почти 60 тыс человек, 230 - за сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 67 450. Это на 246 случаев больше, чем было в пятницу. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 47% (31 461). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 113 человек, за последние сутки – девять (восемь из них старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 203 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 14 609 человек.



В стационарах получают лечение 1212 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 954. В отделениях реанимации находится 125 пациентов (из них старше 65 лет – 70), на ИВЛ – 87 пациентов (из них старше 65 –53), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 75.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 546 коек: занято – 1 212, свободны – 334 койки. Занятость коечного фонда составляет 78,3%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4 137 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 59 988 (+230) человек, дополнительно сняты с наблюдения 132 человека.



За сутки проведено исследований от 3 607 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 675 794 исследований.



Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито привито 423 005 человек Завершили первичную вакцинацию 367 025 человек. Повторную вакцинацию начали 42 487 человек.



Фото: pixabay.com



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