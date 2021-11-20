В Бурятии в селе Татарский ключ подожгли квартиру

Жильцы эвакуировались самостоятельно, другие квартиры не пострадали



В Бурятии в селе Татарский ключ Заиграевского района произошло загорание в одной из квартир жилого многоквартирного дома. На момент прибытия огнеборцев горела квартира на первом этаже. Жильцы эвакуировались самостоятельно, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



На ликвидацию открытого горения потребовалось 17 минут. В результате пожара в квартире выгорели две комнаты на площади 50 квадратных метров. Распространение огня по сгораемым конструкциям на другие квартиры не допущено. Вероятно, причиной пожара послужил поджог.



Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно части 2 статьи 167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.



Фото: pixabay.com







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