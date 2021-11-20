«Ульгэр» вновь претендует на «Золотую маску»

Спектакль «Волшебная лампа Аладдина» вошел в лонг-лист российской национальной театральной премии



Экспертный совет российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» признал постановку театра кукол «Ульгэр» одним из самых заметных спектаклей в сезоне 2020-2021, включив его в лонг-лист премии, сообщили в минкультуры Бурятии



«Волшебная лампа Аладдина» родилась из первой творческой лаборатории «Inside/Изнутри» в октябре прошлого года. Тогда с актерами «Ульгэр» работали приглашенные кураторы — Анна Иванова-Брашинская, Олеся Кренская и Александр Козин. Они наблюдали, как артисты владеют куклой и насколько тонко ее чувствуют. По итогам пяти дней эксперты отобрали актёрский состав для спектакля, а уже в январе приступили к его созданию.



Почти два месяца творческая группа по крупицам собирала спектакль. Магию арабской сказки московские, петербургские авторы и труппа театра создавали сообща: режиссер и актеры, поэт, композитор и художник по свету вместе «сочинили» язык этой постановки. Анна Иванова-Брашинская позволила каждому раскрыться и предложить свои идеи.



Первое время актеры не понимали, что происходит и, казалось, до конца не верили в успех. Но продолжали изо дня в день репетировать и вносить в постановку новые штрихи.



«Я назвала первые семь дней «неделей долгих взглядов». Актеры не сразу приняли, что у нас не будет пьесы и слов. Я считаю, со словами теряется истинный смысл того, что мы хотим донести. Работаю в формате «визуального театра», когда спектакль пишется в момент его постановки. Ребята расслабились, только когда поняли, что мы не шутим, что мы правда вносим их идеи в спектакль и даем каждому выразить себя в этой сказке», - рассказывает Анна Иванова-Брашинская.



Были моменты, когда казалось, что постановка обречена. После сдачи спектакля в глазах многих членов труппы читались сомнения, которыми мало кто хотел делиться. Большинство молчали, но, несмотря на трудности, творческая группа продолжала прогоны. В конце февраля труппа вышла к зрителю с премьерой и продолжила корректировать узкие места, вносили новое, что-то убирали — и превратили спектакль в бриллиант роскошной огранки.



Через полгода после премьеры «Волшебная лампа Аладдина» — один из самых заметных спектаклей сезона. Винтажные 30-летние куклы, музыка и стихи, написанные специально для этой постановки, создают таинственную обстановку и погружают зрителя в мир чуда. Показывают, что оно существует, объясняют, как это работает и почему важно верить в волшебство.



«Через это видео мы хотели передать, насколько сложный процесс — создание спектакля. Сколько личных переживаний вложил в него каждый. Что изо дня в день испытывают артисты, режиссёр, художник и как это влияет на постановку. С какими мыслями они ложатся спать и когда начинают верить в успех. Обычно наш зритель приходит на готовый спектакль, а что за ним стоит, не знает. Мы решили приоткрыть эту тайну», - говорит Баирма Дашидоржиева, директор театра кукол «Ульгэр».



Напомним, театр кукол «Ульгэр» – единственный в Бурятии театр для детей и юношества. Театр - чЧетырежды лауреат театральной премии России «Золотая маска», лауреат премии правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Театр был основан в 1967 году артистом Владимиром Закатовым. В репертуаре спектакли по мотивам русских народных сказок, сказок народов мира и по пьесам бурятских драматургов.



Фото: minkultrb.ru



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