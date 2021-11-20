А.Буртэ-Ужин представит Монголию на конкурсе «Мисс мира»

Педагог-хореограф с четырьмя языками профессионально занимается пластическим этюдом



В 2021 году Монголию на международном конкурсе «Мисс Мира» представит А.Буртэ-Ужин. Девушка стала победительницей национального конкурса красоты и 16 ноября отправилась в Пуэрто-Рико для участия в этом престижном международном конкурсе, сообщает



Семидесятый конкурс «Мисс Мира-2021» состоится 16 декабря в Колизее имени Хосе Мигеля Агрелота в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).



Представительница Монголии А.Буртэ-Ужин окончила Монгольский университет Искусств и культуры по специальности педагог-хореограф и постановщик, владеет английским, японским, немецким и китайским языками. Также она профессионально занимается пластическим этюдом.



А.Буртэ-Ужин: «Я с нетерпением жду встречи с самыми красивыми, умными и талантливыми женщинами со всего мира. Я сделаю все возможное, чтобы познакомить мир с историей и культурой Монголии».



Монголия официально участвует в конкурсе «Мисс мира» с 2005 года. Мисс А.Сарнай вошла в топ-25, мисс А. Баярцэцэг вошла в топ-11, мисс Ц. Энхжин вошла в топ-15, а мисс Э.Энхриймаа вошла в 10 лучших танцоров 2018 года. В этом же году первая леди Китая пожертвовала 100 000 юаней на поддержку проекта по борьбе с туберкулезом, которая инициировала Э.Энхриймаа.



«Мисс Мира» старейший конкурс красоты, который проводится с 1951 года. Он возник в Великобритании и стал одним из самых популярных мероприятий планеты. Именно там самые красивые в мире женщины демонстрируют свое очарование, остроумие и таланты. Финал «Мисс мира» транслируется в прямом эфире более чем на 70 стран, общая аудитория составляет 2 млрд. человек.



Фото: montsame.mn В 2021 году Монголию на международном конкурсе «Мисс Мира» представит А.Буртэ-Ужин. Девушка стала победительницей национального конкурса красоты и 16 ноября отправилась в Пуэрто-Рико для участия в этом престижном международном конкурсе, сообщает МОНЦАМЭ Семидесятый конкурс «Мисс Мира-2021» состоится 16 декабря в Колизее имени Хосе Мигеля Агрелота в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).Представительница Монголии А.Буртэ-Ужин окончила Монгольский университет Искусств и культуры по специальности педагог-хореограф и постановщик, владеет английским, японским, немецким и китайским языками. Также она профессионально занимается пластическим этюдом.А.Буртэ-Ужин: «Я с нетерпением жду встречи с самыми красивыми, умными и талантливыми женщинами со всего мира. Я сделаю все возможное, чтобы познакомить мир с историей и культурой Монголии».Монголия официально участвует в конкурсе «Мисс мира» с 2005 года. Мисс А.Сарнай вошла в топ-25, мисс А. Баярцэцэг вошла в топ-11, мисс Ц. Энхжин вошла в топ-15, а мисс Э.Энхриймаа вошла в 10 лучших танцоров 2018 года. В этом же году первая леди Китая пожертвовала 100 000 юаней на поддержку проекта по борьбе с туберкулезом, которая инициировала Э.Энхриймаа.старейший конкурс красоты, который проводится с 1951 года. Он возник в Великобритании и стал одним из самых популярных мероприятий планеты. Именно там самые красивые в мире женщины демонстрируют свое очарование, остроумие и таланты. Финал «Мисс мира» транслируется в прямом эфире более чем на 70 стран, общая аудитория составляет 2 млрд. человек.Фото: montsame.mn

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