В Улан-Удэ продолжают ликвидировать последствия снегопада

В столице Бурятии в ночь с 16 на 17 ноября выпало 70% месячной нормы осадков





В Улан-Удэ в ночь с 16 на 17 ноября выпало 7 мм осадков. Это 70% от месячной нормы. С этого момента коммунальные службы очищают дороги от огромного количества снега. Ночью работает большая техника, а днем уборщики очищают остановки и тротуары, сообщили в Комитете городского хозяйства.



За прошедшую ночь с 19 по 20 ноября спецтехника убирала снежные валы, срезала ледяные «шишки» в Железнодорожном районе на проспектах Автомобилистов и 50-летия Октября, на улицах Н.Петрова, Моховая, Трактовая, Жуковского, Добролюбова, Гагарина, Ботаническая, в Советском районе на улице Ленина, проспекте Победы, мосту Степная протока, в Октябрьском районе на проспекте Строителей, улицах Трубачеева, Ключевская, Бабушкина. Снегопогрузчик вместе с грузовиками работали на улице Балтахинова.



С 6 утра на дорогах работают уборщики территорий. Они сгребают снег на обочинах в кучи, чтобы потом загрузить их в самосвалы и вывезти на снегохранилища.



Работы по уборке снега и очистке улиц продолжаются, для решения этих задач направлены все ресурсы городского Комбината по благоустройству.



Стоит отметить, что в России во многих крупных городах для борьбы с гололедом используется техническая соль, хлористый кальций и жидкие органические составы. Но в Улан-Удэ запрещены химические реагенты, а разрешен только песок как самый безопасный материал для дорог, так как наш город входит в водосборную зону Байкальской природной территории. Из-за регулярной посыпки песком на дорогах Улан-Удэ образуются валы, наросты, «шишки», что значительно усложняет и увеличивает время уборки снега с проезжей части. В городах, где используются реагенты, снегопогрузчики просто загружают снежную кашу, которую вывозят самосвалы.



Фото: Комитет городского хозяйства



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