Выдачи кредитных карт в Бурятии выросли в октябре на 17%

Рост выдач произошел, несмотря на попытки ЦБ РФ охладить необеспеченное потребительское кредитование



Выдачи кредитных карт в Бурятии в октябре выросли по сравнению с сентябрем на 17%. В октябре жители региона взяли 12,3 тыс карт. По сравнению с октябрем 2020 года (6,5 тыс кредитов) рост кредитования составил 88.4%, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).



За январь - октябрь банки выдали в Бурятии 90,1 тыс кредиток - на 73,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (51,8 тыс кредитов).



«По количеству выданных за месяц кредитных карт регион оказался на 41-м месте России. В октябре прошлого года он был на 50-м месте. В Бурятии, как и в большинстве других регионов России, быстро растет число жителей, владеющих кредитными картами, на фоне возросшей потребительской активности. Рост выдач в регионе произошел, несмотря на попытки ЦБ РФ охладить с 1 октября необеспеченное потребительское кредитование», - комментирует Артур Александрович, генеральный директор ОКБ.



В целом по стране россияне берут второй месяц подряд рекордное количество кредитных карт. Так, в сентябре они взяли 1,56 млн карт, а в октябре выдачи выросли еще на 3% до 1,61 млн карт. За январь-октябрь банки предоставили населению почти 13 млн кредитных карт – на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Объединенное кредитное бюро (ОКБ) - одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих вы себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По итогам ноября 2021 года ОКБ хранит информацию о 515 млн кредитах и займах.



Фото: pixabay.com

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