В Бурятии количество заболевших ковидом за сутки превысило количество выздоровевших

За последние 24 часа от коронавируса умерло 7 человек



По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 21 ноября 2021 зарегистрировано 67691 (+241) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (31544) приходится на жителей Улан-Удэ.



Из выявленных за прошедшие сутки больных –199 человек. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 21.11.2021 число контактных лиц –14928 человек.



По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 60224 (+236) человек.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 1223 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 999. В отделениях реанимации находится 124 пациента (из них старше 65 лет – 71), на ИВЛ – 86 пациентов (из них старше 65 –53), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 69.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1556 коек: занято – 1223, свободно – 333 койки. Занятость коечного фонда составляет 78,6%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4124 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2120 (+7) человек (в возрасте до 65 лет - 0, старше 65 лет –7 чел.).



В лабораториях 6 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 3871 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1679665 исследований. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеютсяв достаточном количестве.



Всего в республику поступило 506 572 ед. первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 423 440 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объеме 434 180 ед. Завершили первичную вакцинацию 367 656 человек. Повторную вакцинацию начали 42 657 человек.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 435 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 244 144 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



Фото: «Номер один»





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