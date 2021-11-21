«Буряад ТВ» отмечает полгода со дня открытия во Всемирный день телевидения

С начала работы на канале вышло 12 программ, 40 фильмов было переведено на бурятский



Сегодня празднуется Всемирный день телевидения. С поздравлениями по этому поводу к коллегам обратился директор учрежденного недавно телеканала «Буряад ТВ» Виталий Раднаев. Также он напомнил, что телеканал начал работу ровно полгода назад.



«Сегодня хочу поздравить всех причастных к созданию нашего телеканала, весь бурятский народ, и конечно, свой родной молодой и замечательный коллектив! – написал он в сети. - Спасибо нашей Республике Бурятия, особенно - Цыденову Алексею Самбуевичу, Народному Хуралу РБ, Доржиевой Ирине Нимажаповне, за инициативу, за ту помощь, которая оказана, и будет оказываться, за веру в меня, когда полгода назад мы создавали что-то совсем нереальное и невозможное».



По его словам, на сегодня вышло в эфир уже 12 программ, включая выпуск новостей «Мүнөөдэр».



«Мы провели множество мастер-классов, так как такой проект впервые в этнической журналистике. В среднем в месяц выходит около 70 программ на бурятском языке. А количество ежемесячных съёмок (выездных/студийных) скоро будет более 100. Около 40 фильмов было переведено за этот период нашими редакторами-переводчиками, и скоро они все появятся в эфире. В будущем году мы думаем выпускать фильмы с полным дубляжом», - рассказал директор канала.



Вырос и охват аудиторией: в соцсетях страницы телеканала просматривают около 15 тысяч зрителей в день, растут просмотры и у кабельных операторов.



«В честь нашего маленького юбилея, а также праздника всех телевизионщиков, сегодня мы подготовили спецпроект «Буряад Баттл» - развлекательное шоу молодых юмористов. Следите за нашим эфиром в 18:00, а также на всех социальных площадках!», - написал Виталий Раднаев.



К поздравлениям телевизионщиков присоединилась и зам руководителя администрации правительства по информационной политике и связям с общественностью - председатель комитета по информационной политике Ирина Доржиева. Она также обратила внимание на достижения «Буряад ТВ» и призвала поддержать развитие молодого телеканала.



«Желаю нашему бурятскому телеканалу расти профессионально, стать любимым телеканалом для всех бурят, - написала Ирина Доржиева. - Дорогие друзья, пишите свои отзывы! Так хочется, чтобы наш телеканал соответствовал ожиданиям и надеждам, радовал телезрителей и подписчиков».



Фото: соцсети





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.