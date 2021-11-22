Бурятия получит финансирование на доплаты неработающим пенсионерам

Кабмин выделил 15 регионам на эти цели 1,1 млрд рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 1,1 млрд рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Выплаты коснутся тех пенсионеров, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, пишет ТАСС.
Так, финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. Среди таких регионов - Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа.
Социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан.
Вопрос об указанной мере поддержке был рассмотрен и одобрен 17 ноября на заседании правительства.
Фото: pixabay.com
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