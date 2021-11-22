В Бурятии суточный прирост новых случаев COVID-19 падает

Однако число ежедневных детальных исходов по-прежнему высоко







Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 67926 . Это на 235 случаев больше, чем было в воскресенье. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 47% (31 628). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 128 человек, за последние сутки – восемь (пятеро из них старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 193 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 15 518 человек.



В стационарах получает лечение 1 241 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1020. В отделениях реанимации находится 118 пациентов (из них старше 65 лет – 68), на ИВЛ – 87 пациентов (из них старше 65 –49), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 68.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 556 коек: занято – 1 241, свободно – 315 койки. Занятость коечного фонда составляет 79,7%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4 146 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 60 411 (+187) человек.



За сутки проведено исследований от 1 928 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 681 961 исследований.



Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 424 301 человек. Завершили вакцинацию 368 753 человек. Повторную вакцинацию начали 43 099 человек.



Фото: pixabay.com





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.