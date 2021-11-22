Долги жителей Улан-Удэ за водоснабжение достигли около 100 млн рублей

«Водоканал» предупреждает должников об отключении канализации в их квартирах



В Улан-Удэ задолженность потребителей перед МУП «Водоканал», главным поставщиком холодного водоснабжения в квартиры горожан, достигла около 100 млн рублей, сообщили в городской администрации.



Специалисты при помощи усовершенствованного оборудования – «ГЛОТ» могут ограничить проход канализации в конкретную квартиру должника. Для установки прибора специалистам понадобится не более 10 минут, без проникновения в квартиру. После установки «заглушки», неудобства возникнут только у жильцов конкретной квартиры, а соседи и общедомовое имущество не пострадает.



«Ограничение канализации является крайней мерой. Перед тем, как запустить в работу систему «ГЛОТ», мы проводим большую работу по уведомлению должника о долгах через смс-оповещения, автообзвон и т.д. Потребителю направляется уведомление о том, что, в случае непогашения задолженности по оплате за холодную воду в течение 20 дней со дня доставки уведомления, наши специалисты установят «заглушку» в их канализацию», – говорит ведущий инженер отдела сбыта «Водоканала» Марина Мухина.



Выезды по отключению канализации проводятся еженедельно в составе представителей «Водоканала», УК или ТСЖ.



Ограничить канализацию у должника могут из-за задолженности в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы. Например, ежемесячный размер оплаты за холодную воду составляет 300 рублей, то при имеющейся задолженности 700 рублей, должнику уже грозит отключение канализации.



Для снятия ограничения необходимо оплатить имеющуюся задолженность и стоимость услуги по ограничению водоотведения. Уже после оплаты долгов, специалисты снимают «заглушку» с помощью специального оборудования.



Отметим, самостоятельно ни у должников, ни у специалистов ТСЖ или УК устранить «заглушку» на ограничении канализации не получится. Кроме того, это грозит новыми штрафами для потребителей.



Поэтому, в случае имеющейся задолженности, всем должникам рекомендуется обратиться в МУП «Водоканал» для заключения реструктуризации, либо полностью оплатить долги. Телефон для справок: 37-99-00.



Фото: ulan-ude-info.ru





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