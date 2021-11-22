Кто освобожден от налогов

Юрист разъяснила, в каких случаях можно заявить о своем праве на освобождение от налоговой обязанности



Получил уведомления от ФНС об уплате налогов за прошлый год. Заплатить нужно не позднее 1 декабря, но я имею инвалидность, должен ли я платить налог на недвижимость?



Алексей Б-ин, Улан-Удэ



Отвечает юрист Ирина Сивакова:



Бывает, что гражданин платит налог, не зная, что может заявить о своем праве на освобождение от налоговой обязанности.



По закону не должны платить налог на свою недвижимость и автомобиль, даже если ФНС прислала уведомление, те, у кого есть льгота. Налоговая служба получает данные о льготниках по каналам межведомственного взаимодействия. Но, как показывает практика, не всегда информация поступает вовремя. Поэтому нужно обязательно обратиться в ФНС, если у вас есть льгота, но при этом пришло налоговое уведомление.



На данный момент от налога на имущество освобождены:



- инвалиды 1-2 группы и дети-инвалиды,



- ветераны боевых действий, участники ВОВ, участники боевых действий в Афганистане, Герои РФ и СССР,



- «чернобыльцы» и граждане, подвергшиеся воздействию радиации на ПО «Маяк» и Семипалатинском полигоне,



- военнослужащие и граждане, уволенные со службы по достижении предельного возраста или по состоянию здоровья, со стажем не менее 20 лет, а также члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца,



- все получатели пенсий (по старости, по инвалидности, по потере кормильца и за выслугу лет) — в т.ч. пенсионеры других государств, имеющие недвижимость на территории РФ,



- т. н. «предпенсионеры» — это, прежде всего, женщины 55 лет, мужчины 60 лет.



Также от налога на имущество освобождены те, у кого право на пенсию наступило бы раньше этого возраста по правилам, действовавшим до повышения пенсионного возраста (например, освобождаются от налога женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет, если у них выработан северный стаж — 15 лет в РКС или 20 лет в МКС).



Все перечисленные категории не платят налог на имеющуюся у них в собственности одну квартиру, один дом, один гараж или машино-место, одну хозпостройку, площадью не более 50 кв. м., на личном участке и одно помещение, используемое для профессиональной творческой деятельности (ст. 407 НК РФ).



Многодетные семьи с 3-мя и более несовершеннолетними детьми не платят налог на 7 кв. м. дома или 5 кв. м. квартиры в расчете на каждого ребенка.



От налога на земельный участок площадью до 6 соток освобождаются те же перечисленные ранее категории граждан, за исключением военнослужащих и членов их семей (ст. 391 НК РФ).



Узнать о льготах в каждом регионе России можно на сайте ФНС в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». На том же сайте можно посмотреть льготы, касающиеся транспортного налога.



Фото: "Номер один"

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